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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /03.07.2022/

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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /03.07.2022/
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يواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

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تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها

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