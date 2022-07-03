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"نوفوستي": القوات الأوكرانية قصفت ميليتوبول مرتين الليلة الماضية

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Sputnik
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قصفت القوات الأوكرانية مدينة ميليتوبول الواقعة في جنوب مقاطعة زابوروجيه، مرتين خلال الليلة الماضية.

وتعرضت المدينة، لأول قصف في الساعة الثالثة والربع ليلا بتوقيت موسكو، وثاني مرة في حوالي الخامسة صباحا.

وارتفعت سحابة من الدخان الأسود، خلال ذلك فوق منطقة "أفيا غورودوك" بالمدينة.

خلال العملية العسكرية الخاصة، تمكن الجيش الروسي من السيطرة على مقاطعة خيرسون وعلى جزء آزوف من مقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا.

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تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في تلك المناطق، ويجري تداول الروبل الروسي هناك، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث. وأعلنت هذه المناطق عن عزمها الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

المصدر: نوفوستي

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