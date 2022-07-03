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اسكتلندا.. انقسام حول استفتاء ثان على الاستقلال

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اسكتلندا.. انقسام حول استفتاء ثان على الاستقلال
Gettyimages.ru
اسكتلندا.. انقسام حول إجراء استفتاء ثان على الاستقلال
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أظهر استطلاع جديد للرأي أن الناخبين الاسكتلنديين منقسمون على ما إذا كان سيجرى استفتاء ثان في البلاد على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 2023.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أن الاستطلاع، الذي أجرته "بانيلبيز" لصالح صحيفة "صنداي تايمز"، أظهر أن 44% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن معارضتهم لإجراء اقتراع، بينما صوت 43% لصالح إجراء استفتاء.

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وقال واحد من بين كل 10 مستطلعين إنهم لا يؤيدون ولا يعارضون إجراء استفتاء، وقال 3% آخرون إنهم لا يعرفون.

وشملت عينة الاستطلاع 1010 أشخاص أبدوا آراءهم الأسبوع الماضي، قبل إعلان رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورغن يوم الثلاثاء الماضي أنها تعتزم إجراء استفتاء في 19 أكتوبر 2023.

وأكد حوالي 48% من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيدعمون مساعي استقلال اسكتلندا، لكن 47% قالوا إنهم سيدعمون بقاء اسكتلندا في المملكة المتحدة.

وقال 5% إنهم لا يعرفون ما الذي سيكون عليه تصويتهم.

المصدر: د ب أ

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