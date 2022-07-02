الخطوط الجوية الإسكندنافية تتفادى إضرابا مفتوحا للطيارين

أجّل طيارو شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية (ساس) إضرابهم المفتوح الذي أعلنوا عنه، حيث تم تمديد المفاوضات بين إدارة الشركة، والنقابات للمرة الثانية.

وقالت شركة الطيران في بيان إن "المفاوضين، إلى جانب "ساس" ونقابات طياري ساس سكندنافيا، قرروا إرجاء الإضراب مجددا".

وكانت مهلة الإضراب التي حددتها النقابات أساسا الأربعاء، أرجئت إلى السبت.

وتم الآن تمديد المهلة حتى منتصف يوم الاثنين، رغم إمكان الإعلان عن إرجائها مرات أخرى.

ويحتج الطيارون على اقتطاعات للرواتب تطالب بها الإدارة في إطار خطة إعادة هيكلة تهدف إلى ضمان استمرار الشركة التي منيت بخسائر منذ ظهور فيروس كورونا مطلع 2020.

وكانت إدارة الخطوط الجوية الإسكندنافية قد أعلنت في فبراير عن خطة التوفير التي أطلق عليها "ساس إلى الأمام" واستتبعتها في يونيو بخطة لزيادة رأس المال بنحو مليار يورو.

وكانت الدنمارك، التي تملك إلى جانب السويد أكبر حصة من الأسهم مع 21.8 بالمئة لكل منهما، قد أعلنت في يونيو استعدادها لزيادة حصتها وصولا إلى 30 بالمئة.

ورفضت السويد توفير الأموال لكنها أبدت استعدادها لتحويل ديونها إلى رأسمال.

وقالت النرويج التي خرجت من "ساس" في 2018، إنها على استعداد للعودة إلى الشركة لكن فقط من خلال تحويل الديون إلى أسهم.

وتأتي احتمالات تنفيذ إضراب واسع يطال الخطوط الإسكندنافية وسط مؤشرات إلى صيف صعب ينتظر خطوط الطيران الأوروبية والمطارات التي تواجه نقصا حادا في اليد العاملة يؤثر على الحركة الجوية، فبعد خسارة واسعة للوظائف على خلفية كوفيد-19، تواجه خطوط الطيران والمطارات صعوبة في التعاقد مع موظفين جدد في العديد من الدول.

المصدر: أ ف ب