تظاهرات في فرنسا مؤيدة لحق الإجهاض (فيديو + صور)

PARIS AUJOURD'HUI: Des centaines de féministes et alliés manifestent pour défendre le droit à l'avortement et apporter leur soutien aux femmes des Etats-Unis, une semaine après l'arrêt de la Cour Suprême américaine qui remet en cause l'IVG. @CollAvortement#mybodymychoice#IVGpic.twitter.com/yQjxjm61g4