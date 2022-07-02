تظاهرات في فرنسا مؤيدة لحق الإجهاض (فيديو + صور)

نظمت يوم السبت مسيرات في فرنسا شارك فيها مئات المتظاهرين للدفاع عن حق الإجهاض وتقديم الدعم للأمريكيات بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلغاء حق إجهاض.

وعلى رأس الموكب الباريسي، قالت سوزي روجتمان وهي عضو في مجموعة "الإجهاض في أوروبا - النساء يقررن"، إن ذلك القرار أحدث "صدمة".

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى "أهمية الولايات المتحدة في العالم"، فإن الحق في الإجهاض يتراجع "في كل مكان" وأن هناك "دولا تسترشد بالولايات المتحدة لإنكار هذا الحق الأساسي".

وفي مسيرة باريس التي شارك فيها حوالى 1500 شخص وفقا لوزارة الداخلية، حملت فتاة تبلغ 16 عاما تدعى تاييس لافتة كتب عليها "أغلق 130 مركزا للإجهاض في 15 عاما في فرنسا"، فيما أعربت عن خشيتها من "تأثير كرة الثلج".

وسار المتظاهرون، من بينهم رجال وكثير من الشابات، مرددين "من نيويورك إلى باريس، إجهاض حر ومجاني" و"الإجهاض، حاربنا من أجل الحصول على الحق به، وسنكافح من أجل الحفاظ عليه".

وجمعت مسيرات مجموعة "الإجهاض في أوروبا - النساء يقررن" التي نظمت في أنحاء مختلفة من فرنسا وانضمت إليها العديد من الجمعيات.

وفي 24 يونيو، أنهت المحكمة العليا الأمريكية الضمان القانوني الفدرالي للإجهاض في كل أنحاء البلاد.

PARIS AUJOURD'HUI: Des centaines de féministes et alliés manifestent pour défendre le droit à l'avortement et apporter leur soutien aux femmes des Etats-Unis, une semaine après l'arrêt de la Cour Suprême américaine qui remet en cause l'IVG. @CollAvortement#mybodymychoice#IVGpic.twitter.com/yQjxjm61g4 — anne paq (@annepaq) July 2, 2022

Samedi 2 juillet 2022. Manifestation à Paris pour le droit à l’avortement, pour son inscription dans la constitution, et pour le droit de toutes les femmes du monde d’accéder à l’IVG. #IVG#DroitsDesFemmes#Droitalavortementpic.twitter.com/6IJCoKgNo9 — Vincent (@VincentKoebel) July 2, 2022

Manifestation à #Paris pour le droit à l'avortement libre et gratuit. Solidarité féministe internationale ! #mybodymychoice#moncorpsmonchoixpic.twitter.com/rY9ZXczTTG — Socialisme ou Barbarie (@SoBFrance) July 2, 2022

المصدر: أ ف ب