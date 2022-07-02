 
مباشر

تظاهرات في فرنسا مؤيدة لحق الإجهاض (فيديو + صور)

أخبار العالم

تظاهرات في فرنسا مؤيدة لحق الإجهاض (فيديو + صور)
Gettyimages.ru
تظاهرات في فرنسا للدفاع عن حق الإجهاض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tcjn

نظمت يوم السبت مسيرات في فرنسا شارك فيها مئات المتظاهرين للدفاع عن حق الإجهاض وتقديم الدعم للأمريكيات بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلغاء حق إجهاض.

وعلى رأس الموكب الباريسي، قالت سوزي روجتمان وهي عضو في مجموعة "الإجهاض في أوروبا - النساء يقررن"، إن ذلك القرار أحدث "صدمة".

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى "أهمية الولايات المتحدة في العالم"، فإن الحق في الإجهاض يتراجع "في كل مكان" وأن هناك "دولا تسترشد بالولايات المتحدة لإنكار هذا الحق الأساسي".

وفي مسيرة باريس التي شارك فيها حوالى 1500 شخص وفقا لوزارة الداخلية، حملت فتاة تبلغ 16 عاما تدعى تاييس لافتة كتب عليها "أغلق 130 مركزا للإجهاض في 15 عاما في فرنسا"، فيما أعربت عن خشيتها من "تأثير كرة الثلج".

وسار المتظاهرون، من بينهم رجال وكثير من الشابات، مرددين "من نيويورك إلى باريس، إجهاض حر ومجاني" و"الإجهاض، حاربنا من أجل الحصول على الحق به، وسنكافح من أجل الحفاظ عليه".

وجمعت مسيرات مجموعة "الإجهاض في أوروبا - النساء يقررن" التي نظمت في أنحاء مختلفة من فرنسا وانضمت إليها العديد من الجمعيات.

وفي 24 يونيو، أنهت المحكمة العليا الأمريكية الضمان القانوني الفدرالي للإجهاض في كل أنحاء البلاد.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا