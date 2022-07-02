الحكومة الألمانية توصي الشركات باقتناء المولدات الكهربائية لحالات الطوارئ

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن وزارة الاقتصاد الألمانية أوصت الشركات باقتناء مولدات الكهرباء لحالات الطوارئ في ظل نقص الغاز المحتمل.

ووفقا للصحيفة، نقلا عن مصادر حكومية فقد أوصت الوزارة "بتجهيز مولدات الكهرباء لحالات الطوارئ، وخاصة مؤسسات البنية التحتية الحيوية".

وأشارت المصادر إلى أن المولدات يجب أن توفر الطاقة لمدة 72 ساعة.

وقالت الشبكة الفيدرالية الألمانية لنقل الغاز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن وضع الغاز في ألمانيا متوتر ولا يمكن استبعاد تفاقمه.

المصدر: نوفوستي