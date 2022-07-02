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الدفاع الروسية: قوات كييف تقتل وتستهدف المدنيين لاتهام روسيا

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الدفاع الروسية: قوات كييف تقتل وتستهدف المدنيين لاتهام روسيا
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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أكد ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا أن نازيي قوات كييف يستهدفون المناطق السكنية بمدينة سلوفيانسك في جمهورية دونيتسك، لاتهام الجيش الروسي بالقصف العشوائي.

وقال ميزينتسيف: "قصفت قوات أوكرانية في 30 يونيو 2022 من مصنع الأعلاف في مدينة سلافيانسك المناطق السكنية في المدينة لاتهام روسيا بقتل المدنيين في أوكرانيا".

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وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل مدني وإصابة نحو عشرة آخرين.

وأشار إلى أنه بعد دقائق قليلة من القصف، وصل مراسلون إعلاميون أوكرانيون إلى المكان، والتقطوا الصور وسجلوا الفيديوهات لآثار الضربات العشوائية الروسية المزعومة على المدنيين.

وأكد أن "هذا الوصول السريع للصحفيين الأوكرانيين الذين كانوا على مقربة من مكان القصف "بالصدفة"، يدل على سيناريو معد مسبقا لهذا الاستفزاز الخبيث".

المصدر: RT

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