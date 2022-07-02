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نجاح مسيّرة "بيرقدار" التركية في اختبار إطلاقها أشعة الليزر على هدفها

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نجاح مسيّرة
Gettyimages.ru
طائرة بيرقدار التركية
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أعلنت شركة "بايكار" التركية نجاح مسيرة "بيرقدار أقنجي تيها" من إنتاجها في ضرب هدفها بمنظومة التوجيه الليزري (LGK-82) المزودة بها.

وأشارت الشركة المصنعة للطائرة في بيان لها إلى استمرار عمليات دمج الذخائر الجديدة المنتجة محليا بالمسيرة "أقنجي تيها".

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وأضافت أن "بيرقدار أقنجي تيها" أكملت بنجاح أمس الجمعة اختبار إطلاق لها باستخدام "مجموعة التوجيه بالليزر" التي طورتها شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الإلكترونية العسكرية.

وأكدت أن الذخيرة المحلية (LGK-82) التي تم إطلاقها للمرة الأولى عبر مسيرة، أصابت الهدف بدقة.

 

المصدر: "الأناضول"

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