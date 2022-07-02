لابيد لإيران وغزة وسوريا ولبنان: لا تجربونا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تصريحات أطلقها في اليوم الثاني لتوليه منصبه، أن تل أبيب "ستفعل ما بوسعها لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي والتمركز على حدود إسرائيل".

وقال لابيد: "لكل من يريد إيذائنا، من طهران إلى غزة ولبنان وسوريا، لا تجربونا فإسرائيل تعرف كيف تستخدم قوتها في وجه كل تهديد وعدو".

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وتابع أن "إيران تظل التهديد الأول لإسرائيل وسنفعل كل ما يتطلب الأمر لمنعها من الحصول على السلاح النووي والتموضع على حدودنا".

المصدر: RT