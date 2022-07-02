مصدران في الخدمة السرية لشبكة CNN: ترامب طالب بغضب بنقله إلى مبنى الكابيتول في 6 يناير2021

أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدرين من الخدمة السرية في الولايات المتحدة بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طالب بغضب بنقله إلى مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وذكرت الشبكة أن ترامب وبخ رجال الحماية الخاصة به عندما لم يحصل على ما يريد.

ووفقا للمصدرين من الخدمة السرية فقد قالوا إنهم سمعوا عن الحادث من عدة وكلاء بما في ذلك سائق سيارة الدفع الرباعي الرئاسية.

وأيد المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، الكثير من الشهادات المتفجرة التي أدلى بها مساعد ترامب السابق كاسيدي هتشينسون حول المشاجرة التي دارت في سيارة الموكب المعروفة باسم "الوحش" بعد أن اكتشف ترامب أنه لن يتم قيادته للانضمام إلى أنصاره في مبنى الكابيتول.

وقال أحد المصادر، وهو موظف منذ فترة طويلة في الخدمة السرية لشبكة CNN إن العملاء الذين نقلوا القصة وصفوا ترامب بأنه "متطلب" وأن الرئيس السابق قال شيئا مشابها لـ: "أنا ملك الولايات المتحدة.. لا يمكنك إخباري ماذا أفعل".

المصدر: "سي إن إن"