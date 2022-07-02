قديروف يعلن تفاصيل عن تحرير مدينة ليسيتشانسك شرق أوكرانيا

أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن القوات الروسية وقوات لوغانسك سيطرت بالكامل وبشكل خاطف على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية جنوب شرق أوكرانيا.

وأشار إلى أنه لم تقع إصابات بين أفراد القوات الروسية وقوات لوغانسك.

وأضاف: "شن مقاتلونا هجوما خاطفا على المدينة، ويستقبل المدنيون مقاتلينا بمشاعر البهجة والترحيب".

وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" في وقت سابق من اليوم بسيطرة القوات الروسية وقوات لوغانسك على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية جنوب شرقي أوكرانيا والتي تعتبر آخر مدينة يسيطر عليها نظام كييف في لوغانسك.

المصدر: RT