اعترف مستشار وزير الداخلية الأوكراني فاديم دينيسينكو، بأن احتمال خضوع أراضي لوغانسك بأكملها لسيطرة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية كبير للغاية.

وقال دينيسينكو: "في الوقت الحالي، ولسوء الحظ فإن احتمال الاستيلاء على منطقة لوغانسك مرتفع للغاية. نحن ندافع عن ليسيتشانسك، ولكن الوضع صعب للغاية".

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في حديثه عن احتمال انتقال دونيتسك إلى سيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، أكد أن "هناك مدينتين محصنتين" هما سلافيانسك وكراماتورسك، ولذلك لا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة".

وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" في وقت سابق من اليوم بسيطرة القوات الروسية وقوات لوغانسك على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية جنوب شرقي أوكرانيا والتي تعتبر آخر مدينة يسيطر عليها نظام كييف في لوغانسك.

المصدر: نوفوستي