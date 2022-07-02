أعلن فلاديمير روغوف، عضو الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوروجيا جنوب أوكرانيا، عن تعرض قطار شحن محمل بالمواد الغذائية للقصف في المقاطعة، مرجحا استخدام قاذف محمول في الاعتداء.

وقال: "شن مقاتلو زيلينسكي هجوما إرهابيا آخر في قرية أكيموفكا بالقرب من ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيا، ووفقا للمعلومات الأولية، تم استهداف قطار شحن محمل بالمواد الغذائية باستخدام قاذف محمول على الكتف".

وأشار إلى أن عصابات كييف تحاول تخريب ومنع استتباب الوضع في الأراضي المحررة.

المصدر: تاس