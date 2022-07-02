مصدرها لبنان.. الجيش الإسرائيلي يعترض 3 طائرات مسيرة اقتربت من مجال إسرائيل (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية أسقطت يوم السبت 3 طائرات مسيرة قدمت من أجواء لبنان اقتربت من المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه تم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه وثق عملية اعتراض إحدى المسيرات.

هذا، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحديث يدور عن مسيرات تابعة لحزب الله اللبناني تم تسييرها من الأراضي اللبنانية نحو منصة كاريش وتم اعتراضها في مسافة آمنة منها.

وبينت أنه تم اعتراض مسيرة واحدة من قبل طائرة حربية أما المسيرتان الأخيرتان فتم اعتراضهما عبر صاروخ باراك من سفينة صواريخ.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية