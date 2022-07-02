"نيويورك تايمز": خسائر كييف الفادحة تجبرها على إرسال الأغرار لقتال القوات الروسية

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الخسائر البشرية الجسيمة التي تتكبدها القوات الأوكرانية، تجبر كييف على إرسال الأغرار من مجندي الخدمة الإلزامية إلى دونباس لقتال القوات الروسية.

ولفتت الصحيفة إلى أن "هؤلاء المقاتلين غالبا ما يتلقون تدريبا محدودا للغاية يكون أحيانا لمدة أسبوعين أو أقل".

ونقلت عن فاليري كوركو قائد أحد ألوية الدفاع في غرب أوكرانيا قوله: "البعض رفضوا مغادرة مناطقهم" والالتحاق بالقتال في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وتشير الصحيفة، إلى أن "الجهود المبذولة لنقل المزيد من المقاتلين بتدريب محدود إلى الشرق، أدت إلى إبادة بعض الوحدات بالكامل".

المصدر: "تاس" + "نيويورك تايمز"