الجيش الإسرائيلي: اعتراض 3 طائرات مسيرة مصدرها لبنان اقتربت نحو المجال الجوي لإسرائيل

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية اعترضت يوم السبت 3 طائرات مسيرة اقتربت من جهة لبنان، نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لإسرائيل.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "لقد تم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة".

وذكر أنه ومن خلال التحقيق الأولي يتضح أن المسيرات لم تشكل تهديدا حقيقيا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد بأن أنظمة الرصد والانذار تصرفت وفق المطلوب تطبيقا لرؤية الدفاع الجوي المتعدد الأبعاد بأفضل الطرق وبتفعيل مهني وناجح للمقاتلين في البحر والجو.

#عاجل تم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة.



من التحقيق الأولي يتضح ان المسيرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط pic.twitter.com/eRaO0jxm0z — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 2, 2022

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحديث يدور عن مسيرات تابعة لحزب الله اللبناني تم تسييرها من الأراضي اللبنانية نحو منصة كاريش وتم اعتراضها في مسافة آمنة منها.

وبينت أنه تم اعتراض مسيرة واحدة من قبل طائرة حربية أما المسيرتان الأخيرتان فتم اعتراضهما عبر صاروخ باراك من سفينة صواريخ.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية