القوات الروسية وقوات لوغانسك تعلن سيطرتها على مدينة ليسيتشانسك

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" بسيطرة القوات الروسية وقوات لوغانسك على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد المراسل أنه أثناء انسحاب نازيي قوات كييف من المدينة فجروا ودمروا بعض المباني الإدارية المهمة، بما فيها مبنى المحافظة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس، أن طلائع القوات الروسية وقوات لوغانسك، قد دخلت مدينة ليسيتشانسك، وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تمكنت من السيطرة على مصفاة النفط في ليسيتشانسك، ومنجم ماتروسكايا، ومصنع الجيلاتين، كما سيطرت على منطقة توبوليفكا السكنية.

المصدر: نوفوستي