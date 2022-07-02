سياسية أمريكية تتهم بايدن بالخيانة العظمى بسبب زيلينسكي

اتهمت عضوة الكونغرس الأمريكي السابقة، تولسي غابارد، الرئيس جو بايدن بـ"الخيانة العظمى" لبلاده، برعايته مصالح أوكرانيا ورئيسها فلاديمير زيلينسكي.

وكتبت على "تويتر": "سئلت القيادة الأمريكية مرارا وتكرارا عن الهدف النهائي الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في الأزمة الأوكرانية، ومع ذلك، يتهرب البيت الأبيض من الإجابة".

(1/6) Every time this Admin has been asked what the goal of our war with Russia is, using Ukrainians as our proxy, (i.e. how will we know when victory is achieved?) they’ve dodged the question by declaring the president of Ukraine will make that decision & the U.S. will follow... — Tulsi Gabbard :hibiscus: (@TulsiGabbard) June 29, 2022

وقالت: "البيت الأبيض يقول إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتخذ القرارات، وستتبعه الولايات المتحدة".

وأضافت: "أهم مشكلة في السياسة الخارجية واجهتها بلادنا على مدار الستين عاما الماضية ليست مسؤولية الكونغرس أو الرئيس الأمريكي، ولكن مسؤولية رئيس دولة أجنبية".

وختمت بالقول: "ماذا يعني نقل سيادتنا إلى رئيس بلد آخر، إن لم يكن ذلك خيانة؟".

المصدر: "نوفوستي"