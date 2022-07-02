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سياسية أمريكية تتهم بايدن بالخيانة العظمى بسبب زيلينسكي

أخبار العالم

سياسية أمريكية تتهم بايدن بالخيانة العظمى بسبب زيلينسكي
AFP ALEX WONG
الرئيس الأمريكي جو بايدن - أرشيف
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اتهمت عضوة الكونغرس الأمريكي السابقة، تولسي غابارد، الرئيس جو بايدن بـ"الخيانة العظمى" لبلاده، برعايته مصالح أوكرانيا ورئيسها فلاديمير زيلينسكي.

وكتبت على "تويتر": "سئلت القيادة الأمريكية مرارا وتكرارا عن الهدف النهائي الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في الأزمة الأوكرانية، ومع ذلك، يتهرب البيت الأبيض من الإجابة".

وقالت: "البيت الأبيض يقول إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتخذ القرارات، وستتبعه الولايات المتحدة".

وأضافت: "أهم مشكلة في السياسة الخارجية واجهتها بلادنا على مدار الستين عاما الماضية ليست مسؤولية الكونغرس أو الرئيس الأمريكي، ولكن مسؤولية رئيس دولة أجنبية".

وختمت بالقول: "ماذا يعني نقل سيادتنا إلى رئيس بلد آخر، إن لم يكن ذلك خيانة؟".

المصدر: "نوفوستي"

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