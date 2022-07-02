رئيس "سيمنز هيلثينيرز" يوضح سبب بقاء شركته في روسيا رغم العقوبات

أكد رئيس شركة "سيمنز هيلثينيرز" يوخن شميتز، أن الشركة المصنعة للمعدات الطبية تعمل في روسيا وفقا للاتفاقيات المبرمة، مما يجعل تخليها عن نشاطها موضعا للشك من وجهة نظر أخلاقية.

وقال في مقابلة مع "دي فيلت" الألمانية: "لا توجد أسس قانونية لعدم تنفيذ الاتفاقات.. من وجهة نظر أخلاقية، سأعتبر أن خطوة مغادرة روسيا مشكوك فيها.. هل ينبغي لنا رفض علاج الأطفال في روسيا من السرطان؟.. اللوم على الحرب في أوكرانيا".

وأكد أن "أنشطة الشركة في روسيا لا تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي، حيث لا تنطبق القيود على الخدمات والمنتجات الطبية للسكان المدنيين، مشيرا إلى أن جزءا من العقوبات تم فرضه ضد المستشفيات العسكرية، والتي لا تتعامل الشركة معها.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى، عقوبات شخصية وقطاعية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالدين العام والقطاع المصرفي في روسيا الاتحادية على خلفية إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لنزع السلاح ومحاربة النازيين الأوكرانيين.

المصدر: "تاس" + "دي فيلت"