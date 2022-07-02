أفغانستان.. اجتماع للدعاة وشيوخ القبائل يدعو للاعتراف بـ"طالبان"

اختتمت يوم السبت أعمال اجتماع كبار الدعاة وشيوخ القبائل في العاصمة الأفغانية بتعهدات بدعم حركة "طالبان"، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالحكومة التي تقودها الحركة في البلاد.

وعقد الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام على غرار تجمع "لويا جيرغا" التقليدي (وهو تجمع ضم في إطاره مجالس للأعيان وشيوخ القبائل والرموز البارزة بالبلاد) والتي تهدف إلى مناقشة قضايا السياسة الأفغانية.

وفق "أسوشيتد برس"، فقد كانت الغالبية العظمى من الحضور من مسؤولي وأنصار حركة "طالبان"، ومعظمهم من كبار الدعاة الإسلاميين بالبلاد. فيما لم يسمح للنساء بالحضور.

وفقا لمجيب الرحمن أنصاري، وهو داعية من حضور الاجتماع، فإن بيانا من 11 نقطة صدر في ختام التجمع يحث دول المنطقة والعالم والأمم المتحدة والمنظمات الإسلامية وغيرها على الاعتراف بأفغانستان بقيادة حركة "طالبان"، وإزالة جميع العقوبات المفروضة منذ استيلاء الحركة على السلطة، وفك تجميد الأصول الأفغانية في الخارج.

كما قال أنصاري إن أكثر من 4500 من الدعاة الإسلاميين والأعيان وشيوخ القبائل الذين حضروا الاجتماع جددوا ولائهم للمرشد الأعلى والزعيم الروحي لـ"طالبان" هيبة الله أخوندزاده.

المصدر: أ ب