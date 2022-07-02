وسائل إعلام: اليابان تخشى من "تدابير روسية مؤلمة" بعد "سخالين-2"

كتبت صحيفة "يوميوري"، نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية اليابانية، أن طوكيو تعتزم الاحتجاج على قرار موسكو نقل ملكية أصول مشروع "سخالين -2" للنفط والغاز المسال إلى روسيا الاتحادية.

ووفقا للصحيفة، من الممكن أن تتخذ طوكيو "تدابير صارمة" إذا تم توجيه مطالب "مخالفة للعقد" المبرم مع شركتي "ميتسوبيشي" و"ميتسوي" اليابانيتين المستثمرتين في مشروع "سخالين-2".

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وأكدت أن الحكومة اليابانية تخشى من أن يتخذ الجانب الروسي بعد "سخالين-2"، "تدابير مؤلمة" تطال مشروع "سخالين-1"، والاتفاقيات الخاصة بالصيد البحري الموقعة بين طوكيو وموسكو.

وأصدر الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق مرسوما بتأميم شركة "سخالين للطاقة" لتصبح ملكا للحكومة الروسية، في إطار الرد على عقوبات الدول غير الصديقة ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي