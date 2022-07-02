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جورجيا.. معارضو "القيم الأوروبية" يمزقون أعلام الاتحاد الأوروبي والناتو

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جورجيا.. معارضو
AFP Vano SHLAMOV
مظاهرات في تبليسي بجورجيا
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أفادت مصادر إعلامية بأن متظاهرين في العاصمة الجورجية تبليسي من معارضي "القيم الأوروبية" وثقافة مجتمع الميم، أقدموا على تمزيق أعلام الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وأشارت المصادر إلى أن المحتجين طالبوا السفيرة الأمريكية لدى جورجيا كيلي ديغنان ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي كارل هارزل بمغادرة البلاد، فيما أقدم البعض على تمزيق أعلام الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بالقرب من مقر الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن المتظاهرين أغلقوا لفترة وجيزة شارع روستافيلي في العاصمة، حيث يقع مبنى البرلمان.

وقال كونستانتين مورجوشيا أحد منظمي التجمع: "لن نقتحم وننظم مذابح.. نقف هنا بهدوء ونعارض مجتمع المثليين. لقد حققنا بالفعل هدفنا.. إن مجمع (الميم) لن ينظموا استعراضا هذا العام، لكننا سنفعل ذلك".

وأضاف: "لا يجتمعون إلا في مكان سري في الغابة".

ونوهت مصادر مطلعة، إلى أن الشرطة اعتقلت 26 شخصا كانوا يخططون للتدخل في تنظيم حدث لمؤيدي "مجتمع الميم".

المصدر: "سبوتنيك"

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