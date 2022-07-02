بولندا: سنواصل السعي للحصول على تعويضات من ألمانيا عن الحرب العالمية الثانية

قال رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، إن بلاده لن تتخلى عن موقفها في قضية التعويضات من ألمانيا عن الأضرار التي لحقت بها أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأضاف: "لا يمكننا التراجع لا يمكننا أن نعطي للآخرين ولا نطالب بشيء في المقابل، ببساطة لأنه ينتهي دائما بشكل سيء".

وتابع: "يجب أن ندافع بحزم عن مصالحنا وفي نفس الوقت نعرف حقوقنا، على سبيل المثال، إذا ساعدنا أوكرانيا، ولم يساعد أحد مثلنا، فإننا نحمي المصالح البولندية".

وصرحت الحكومة الألمانية مرارا بأنها لا تنوي تعويض بولندا، لأنها دفعت تعويضات كبيرة لوارسو، ولا يوجد سبب للتشكيك في ذلك.

المصدر: نوفوستي