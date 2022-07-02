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هجوم بسلاح ناري على إمام مسجد بأصفهان في إيران

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هجوم بسلاح ناري على إمام مسجد بأصفهان في إيران
AP
العلم الإيراني
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كشف التلفزيون الرسمي الإيراني عن إصابة رجل دين بجروح جراء "هجوم" بسلاح ناري في أصفهان بوسط إيران، صباح اليوم السبت.

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وأشار التلفزيون الإيراني الرسمي إلى أن "سائق دراجة نارية أصاب بسلاح ناري رجل الدين، محسن أخوان، وهو إمام مسجد في أصفهان".

وأوضح التلفزيون أن "رجل الدين كان عائدا إلى منزله بعد صلاة الفجر عندما وقع الهجوم"، لافتا إلى أن "رجل الدين لم يصب بجروح خطيرة، لكنه نقل إلى المستشفى".

وأكد أن "دوافع إطلاق النار لم تعرف على الفور".

المصدر: "فرانس برس"

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