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وكالة الفضاء الروسية تكشف موعد نشر صور الأقمار الصناعية للعملية الخاصة

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وكالة الفضاء الروسية تكشف موعد نشر صور الأقمار الصناعية للعملية الخاصة
Sputnik
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قال دميتري روغوزين، المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن الوكالة لن تنشر أي صور أقمار صناعية بمناطق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحين اكتمالها.

وأضاف روغوزين في تصريح نشرته وسائل إعلام روسية، "لن ننشر أي شيء حتى يعلن الرئيس انتهاء العملية".

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ولفت روغوزين إلى أنه في بداية العملية الخاصة في نهاية فبراير، تم تسجيل هجمات إلكترونية على مركز معالجة البيانات لأنظمة الفضاء الروسية لكن تمت معالجة الأمر.

في بداية عام 2022، تم تعزيز حماية هذه الموارد، وكذلك مراكز التحكم في الطيران عبر الأقمار الصناعية.

وكانت "روس كوسموس" قد نشرت عشية قمة الناتو التي عقدت في مدريد صورا لـ "مراكز صنع القرار" الغربية، ملتقطة من قمر Resurs-P الصناعي الروسي، وظهر في تلك الصور البيت الأبيض و"البنتاغون" في واشنطن، ومركز المؤتمرات IFEMA في مدريد، حيث تعقد القمة، ووزارة الدفاع البريطانية، والرايخستاغ والمستشارية الفدرالية في برلين، وكذلك الإليزيه في باريس. وعقب ذلك تعرض موقع "روس كوسموس" لهجمات DDoS، وتم التصدي لها.

المصدر: نوفوستي

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