اعتقال 26 متظاهرا ضد "أسبوع الفخر" في جورجيا

اعتقلت قوات الأمن الجورجية 26 مشاركا في مسيرة نظمت في تبليسي ضد "أسبوع الفخر" الذي يدعم المثليين، وفقا لما ذكرته القناة الأولى الجورجية.

وذكرت القناة التلفزيونية أن "وزارة الداخلية اعتقلت 26 شخصا في تجمع لمعارضي برايد أون متاتسميندا. وتم اعتقال جميع الأشخاص لارتكابهم مخالفات منها الشغب ومقاومة الشرطة".

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وفي تبليسي في 28 يونيو، تم إعلان "أسبوع الفخر" الذي تنظمه منظمة غير حكومية تدعم مجتمع "الميم".

والحدث الأخير من الأسبوع هو مهرجان الموسيقى المقرر في 2 يوليو في متاتسميندا بارك.

المصدر: نوفوستي