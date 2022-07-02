خبير ألماني يكشف هوية المتسبب الرئيسي في ارتفاع التضخم في أوروبا

أكد هانز فيرنر سينن، الرئيس السابق لمعهد "إيفو ميونخ"، أن المسؤولية الرئيسية عن التضخم المرتفع بشكل غير عادي في أوروبا تقع على عاتق البنك المركزي الأوروبي.

وقال في تصريح لموقع "compact" الألماني: "الادعاءات القائلة بأن اللوم على التضخم في أوروبا يقع على عاتق روسيا وحدها، تعطي فقط صورة مبسطة للوضع".

وأضاف: "البنك المركزي الأوروبي أشعل الفتيل، وأصبحت الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الشرارة التي أشعلت النار في كل شيء".

وتابع: "المستوى الحالي للتضخم مرتفع بالفعل بشكل غير عادي، والوضع يزداد سوءا.. في ألمانيا، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 33.6%، وفي إسبانيا وإيطاليا بأكثر من 40%".

وأوضح بأن "الأسعار بالنسبة للمستهلك، تزيد بمقدار ثلث القيم المشار إليها على الأقل".

وخلص بالقول، إلى إنه "لا توجد آفاق مشرقة مستقبلا".

المصدر: "تاس" + "compact"