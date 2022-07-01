موسكو: استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي لن يتم إلا بحلّه

أكد دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه لا يمكن استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي إلا إذا تم حل منظمة الأمم المتحدة، وإعادة تأسيسها.

وقال في تصريح لقناة "سولوفيوف لايف": "لا تزال هذه محاولة لاستخدام نوع من الأساس القانوني الزائف، لكن هذا لا يصمد أمام النقد، وبطبيعة الحال يدرك جميع الأشخاص العاديين أن مثل هذا السيناريو ممكن فقط إذا تم حل الأمم المتحدة وإعادة تشكيلها".

وأضاف: "المهمة الثانية لكييف، هي محاولة زعزعة أعضاء مجلس الأمن الذين بدأوا يتعبون من الموضوع الأوكراني. مرت 4 أشهر، وما زالت روسيا تهاجم، ولا تزال في مجلس الأمن، وتشارك في هذه الاجتماعات، وكل الأحاديث حول عضوية روسيا في المجلس ليست إلا محاولة للتلاعب بالعواطف".

وتابع: "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والممثل الدائم لأوكرانيا يحركان الأجواء بشكل دوري، مما يعطي فكرة أننا نجلس على كرسي مجلس الأمن بلا وجه حق لنا في ذلك".

وقال: "زيلينسكي يزعم أنه حتى الجلوس في مجلس الأمن الدولي بالنسبة لروسيا غير قانوني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهذا محض هراء، وشرحنا كل شيء، وحتى أعضاء الأمم المتحدة قدموا التفسيرات المناسبة".

وشدد على أن "حجة كييف هي أن روسيا ببساطة لا تستحق أن تكون في الأمم المتحدة ككل".

ودعا زيلينسكي في وقت سابق، إلى طرد روسيا من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: "تاس"