استطلاع: ثلث الأمريكيين البيض يسجلون زيادة في التمييز ضد أبناء جلدتهم

كشف استطلاع للرأي عن تسجيل ثلث الأمريكيين البيض (30.1%)، زيادة ملحوظة في التمييز ضدهم في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية.

ووفقا لمسح أجرته جامعة ماريلاند بالاشتراك مع شركة الأبحاث Nielsen Scarborough، أفاد 28.9% من المشاركين البيض عن زيادة ملحوظة في التمييز ضد الآسيويين في الولايات المتحدة، فيما أشار 21.7% إلى وجود تمييز ضد اليهود، و20.4% ضد الأمريكيين من أصل أفريقي، و19.7% ضد المسلمين، و14.7% ضد المواطنين من أصول أمريكية لاتينية.

وللمقارنة، لاحظ 53.2% من السكان السود في البلاد، زيادة ملحوظة في التمييز ضد الأمريكيين من أصل أفريقي، و38.9% ضد الآسيويين، و33.3% ضد المواطنين من أصول أمريكية لاتينية، و29.3% ضد المسلمين، و23.7% ضد اليهود. ويعتقد 13% فقط من السود أن السكان البيض في الولايات المتحدة قد شهدوا زيادة ملحوظة في التمييز على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأجريت الدراسة في الفترة من 6 إلى 16 مايو 2022 عبر الإنترنت. وشارك فيها 2091 شخصا.

المصدر: نوفوستي