روسيا: كييف تحتجز 70 سفينة أجنبية في 6 موانئ

أكد مقر التنسيق المشترك بين الإدارات للاستجابة الإنسانية في روسيا، أن قوات كييف تحتجز 70 سفينة أجنبية من 16 دولة في 6 موانئ بأوكرانيا.

وأشار البيان الروسي إلى أنه "في 6 موانئ هي خيرسون ونيقولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني، لا تزال 70 سفينة أجنبية محتجزة".

ولفت إلى أن "تهديد القصف الذي أحدثته كييف وخطر الألغام التي زرعتها لا تمنح السفن فرصة الخروج إلى عرض البحر".

وأضاف: "نتيجة للإجراءات المتخذة، تمكنت البحرية الروسية من إزالة خطر الألغام في المنطقة المائية لميناء ماريوبول، وتستمر عمليات ترميم البنية التحتية للميناء كما هو مخطط لها".

وشدد على أن "سلطات كييف تواصل التهرب من التفاعل مع ممثلي الدول والشركات المالكة للسفن من أجل ضمان الخروج الآمن للسفن الأجنبية".

المصدر: RT