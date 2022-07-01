قيادي في حرس الثورة الإيراني ينفي اعتقاله بتهمة التجسس لإسرائيل

نفى الجنرال في الحرس الثوري الإيراني، علي نصيري، ما نشرته صحيفة أمريكية عن اعتقاله "بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي".

وذكر موقع "الميادين" أن نصيري وصف في لقاء صحفي المعلومات عن اعتقاله بأنها "ليست سوى شائعات".

وأضاف نصيري أنه ما يزال يمارس عمله في حرس الثورة، وقال: "شائعة اعتقالي بتهمة التجسس نشرت من قبل المعارضين للثورة الإسلامية ولحرس الثورة، وما نشرته وسائل إعلام أميركية عن اعتقالي بتهمة التجسس لصالح الموساد مجرد شائعات".

وختم الجنرال نصيري كلامه بالقول: "أنا أتشرّف بانتمائي لحرس الثورة، وأتشرف بكوني جندياً لدى القائد (المرشد علي خامنئي)".

المصدر: "الميادين"