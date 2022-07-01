خبير بريطاني: الجيش الأوكراني سيضطر لمغادرة ليسيتشانسك "أسرع مما كان يتوقع"

أكد الخبير العسكري البريطاني، مايكل كلارك، أنه سيتعين على الجيش الأوكراني مغادرة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك "أسرع من المتوقع"، قبل إحكام القوات الروسية الطوق عليه بالكامل.

وربط الخبير في حديثه عبر قناة "سكاي نيوز" هذه التقييمات بسيطرة قوات الجمهورية على مصفاة النفط في ليسيتشانسك.

وقال كلارك: "يمكنهم سد هذه الفجوة بسهولة تامة الآن. يمكنهم تطويق الأوكرانيين. سيضطر الأوكرانيون إلى مغادرة ليسيتشانسك، ربما أسرع وأبعد مما كانوا يتوقعون".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في 1 يوليو، إن القوات الروسية وقوات لوغانسك، خلال العملية الخاصة لحماية دونباس، وصلت مباشرة إلى مدينة ليسيتشانسك، وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تمكنت من السيطرة على مصفاة النفط في ليسيتشانسك، ومنجم ماتروسكايا، ومصنع الجيلاتين، كما سيطرت على منطقة توبوليفكا.

وقالت الوزارة إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 120 شخصا قتلوا خلال النهار في قرية فيرخنيكامينكا، وفقد العدو 70 آخرين في فيرخنيكامينسكي.

المصدر: نوفوستي