مصرع 3 أشخاص في كوريا الجنوبية نتيجة الأمطار الغزيرة

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد هذا الأسبوع تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وغمرت المنازل والأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد.

قتل رجل في التسعينيات من عمره عندما انهار سقف منزله في مدينة غونغجو بوسط البلاد يوم الخميس، بينما غرق عامل بناء في بركة مياه نتجت عن هطول الأمطار الغزيرة في موقع بناء سكني في يونغين، جنوب سيئول، في نفس اليوم. ولم تعرف ملابسات الوفاة الثالثة.

كما غمرت الأمطار الغزيرة أكثر من 2,900 هكتار من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد، وفقا لمسؤولين حكوميين.

وتسببت الأمطار الموسمية في سقوط عشرات الأشجار وغمر أكثر من 190 عقارا وسيارة، مما أجبر السكان على إخلاء مساكنهم. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في الجسور والسدود.

المصدر: "يونهاب"