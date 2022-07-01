تركيا.. صخور عملاقة تهوي على طابور من الشاحنات وتقطع طريقه (فيديو)

ضرب انزلاق تربة تسببت فيه الأمطار، طريقا كان فيه لحظتها طابور من الشاحنات المتوقفة بسبب مشكلات مرورية، في منطقة أرتوين بشمال شرق تركيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانزلاق طمر أربع شاحنات، مخلفا قتيلا واحدا ومصابين اثنين على الأقل.

وأدى الانزلاق إلى إغلاق جزئي للطريق الدولي الذي يربط بين تركيا وجورجيا.

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Heavy rains have caused a landslide in the Artvin region of Turkey.

Passing trucks were badly damaged. It is reported that 1 person was killed, there are wounded.#Landslide#Landslides#weather#Climate#ClimateChange#ClimateCrisispic.twitter.com/CddByapyVG — BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) July 1, 2022

المصدر: وسائل إعلام تركية