الإكوادور.. اتفاق الحكومة والشعوب الأصلية على إنهاء الاحتجاجات

اتفقت الحكومة في الإكوادور مع ممثلي الشعوب الأصلية على إنهاء الاحتجاجات المستمرة منذ حوالي 3 أسابيع.

وأعلن اتحاد "كونايه" للشعوب الأصلية عن التوصل إلى اتفاق من 10 بنود بنتيجة المفاوضات التي جرت مع الحكومة في العاصمة كيتو، لكن الوثيقة لم توقع بعد، حيث لا يزال ممثلو الشعوب الأصلية يدرسونها.

وينص الاتفاق على وقف احتجاجات الشعوب الأصلية والمتضامنين معهم، وإجراء طائرة مستديرة بوساطة الكنيسة الكاثوليكية خلال 90 يوميا.

وتعهدت الحكومة بخفض أسعار الوقود وإدخال تعديلات على القانون حول استخراج الموارد الطبيعية الذي ينص على اسثمار أراضي الشعوب الأصلية بقرارات من السلطة التنفيذية.

إقرأ المزيد

يذكر أن احتجاجات الشعوب الأصلية والفلاحين انطلقت في 13 يونيو، واجتاحت بكامل البلاد تقريبا، ثم ركزت على منطقة العاصمة، لكن المحتجين استمروا في قطع الطرق في مختلف أنحاء البلاد، مما تسبب بمشاكل في التزود بالوقود والمواد الغذائية في عدد من المحافظات.

وكان رئيس الإكوادور غيلييرمو لاسو قد أعلن على خلفية الاحتجاجات حالة الطوارئ في عدة محافظات البلاد.

وأسفرت الاشتباكات بين القوات الأمنية والمحتجين عن سقوط 6 قتيلا على الأقل، حسب معطيات جماعات حقوق الإنسان.

المصدر: نوفوستي