انزلاقات طينية في شمال شرقي الهند تخلف 14 قتيلا و30 مفقودا

تسببت الأمطار الغزيرة مجددا بحدوث انهيارات طينية شمال شرقي الهند، أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل، وفقدان أكثر من ثلاثين آخرين يوم الخميس.

وتعكف فرق الاستجابة للكوارث وعناصر الشرطة وقرويون محليون على القيام بمحاولات إنقاذ من علقوا تحت الأنقاض في بلدة نوني قرب مدينة إيمفال، عاصمة ولاية مانيبور.

وقال إن. بيرين سينغ، رئيس وزراء الولاية، إن كل من تأكدت وفاتهم هم من عناصر جيش الولاية المتطوعين، مضيفا أن خمسة من مسؤولي السكك الحديد الهنود بين المفقودين.

وثمة مشروع لإنشاء خط سكك حديد في المنطقة التي حدث فيها الانهيار، وكانت عناصر الجيش توفر الأمن لمسؤولي السكك الحديد المشرفين على المشروع، في ظل تمرد من قبل سكان المنطقة ضد المشروع.

المصدر: أ ب