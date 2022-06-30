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بايدن: ننتظر موافقة الكونغرس لبيع مقاتلات "إف 16" لتركيا

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بايدن: ننتظر موافقة الكونغرس لبيع مقاتلات
AP Susan Walsh
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن من مصلحة بلاده أن تبيع مقاتلات "إف 16" لتركيا وتحديث أسطولها من هذه المقاتلات. 

وخلال مؤتمر صحفي في ختام قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد، قال بايدن: "علينا بيع مقاتلات "إف 16" لتركيا وتحديثها، وعكس ذلك ليس من مصلحتنا".

وأضاف أن ذلك الأمر يحتاج موافقة من الكونغرس، وأردف: "أعتقد بإمكاننا الحصول عليها".

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وكانت المستشارة المسؤولة عن شؤون الأمن الدولي في وزارة الدفاع الأمريكية، سيليست والاندر، أعلنت أمس أن بلادها تدعم خطط تحديث أسطول تركيا الجوي بمقاتلات "إف 16."

وفي مارس الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وزير دفاع بلاده خلوصي أكار، يجري محادثات مع الجانب الأمريكي بخصوص شراء وتحديث مقاتلات من طراز "إف-16"، وأشار في حينه إلى أن الأمور "تسير بشكل إيجابي في هذا الصدد".

 

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية

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