شولتس: لن ترفع العقوبات عن روسيا إن فرضت السلام على أوكرانيا بالقوة

أشار المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى أنه لا يتوقع رفع الغرب العقوبات عن روسيا في حال إرغامها أوكرانيا على السلام بشروط روسية.



وقال شولتس: "سأشير إلى أننا سندعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، لكن العقوبات لن ترفع إذا تعلق الأمر بسلام مفروض".

واعترف مرة أخرى أنه في ضوء العقوبات ضد روسيا، يشعر الغرب أيضا بالصعوبات.

وقال: "كان من الواضح دائما أنه ستترتب عواقب ذلك علينا أيضا".

وأشار شولتس إلى أنه لا يتوقع تفاقم العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في ظل القرارات التي اتخذت في قمة الحلف.

وقال: "أعتقد أنه يمكننا أن ننطلق من حقيقة أننا لن نضطر للتعامل مع تفاقم العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".

المصدر: وكالة تاس