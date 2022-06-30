لافروف: العقوبات تنعكس سلبا على أوروبا وهدفها إضعاف روسيا وكذلك الاتحاد الأوروبي
قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إن الاتحاد الأوروبي يعاني من العقوبات ضد روسيا أكثر من الولايات المتحدة، ورجح أن تكون واشنطن من خلال ذلك في إضعاف أوروبا.
لافروف:عزمنا على مواصلة منع محاولات الغرب التدخل في شؤوننا
لافروف: قلقون من نشاط الناتو في فضاء الاتحاد السوفيتي سابقا
لافروف: لقد فقد الاتحاد الأوروبي استقلاليته وبات خاضعا للإملاءات والمواقف الأمريكية
لافروف: نرى تهديدات النشاط العسكري البيولوجي الأمريكي للأمن القومي لدولتينا (روسيا وبيلاروس)
لافروف: لسنا مغلقين أمام الغرب لكننا لن نثق به ونبذل جهودنا حتى نكون مستقلين عنه
وزير خارجية بيلاروس: نتعرض للضغوط عبر العقوبات ويتم قطع الاتصالات الاقتصادية
وزير خارجية بيلاروس: لم ننفذ أبدا فكرة المواجهة بل ندعم الحوار خلافا لما يقوم به الغرب
يتبع ..