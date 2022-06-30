ستولتنبرغ: توقيع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو الثلاثاء المقبل

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن بروتوكول انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف سيتم توقيعه يوم الثلاثاء 5 يوليو بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء.

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وقال ستولتنبرغ تعقيبا على نتائج قمة الناتو المنعقدة خلال اليومين الأخيرين في مدريد: "أمس اتخذت القمة قرارا سياسيا أساسيا بدعوة السويد وفنلندا (للانضمام). وسيتم التوقيع الرسمي على بروتوكول الانضمام يوم الثلاثاء (المقبل) بحضور وزيري خارجية فنلندا والسويد".

ويعتبر توقيع بروتوكول الانضمام أحد مراحل عملية انضمام أعضاء جدد إلى الناتو. ويصبح البروتوكول بعد التوقيع والتصديق جزءا لا يتجزأ من المعاهدة ويسمح للدولة الموجهة إليها الدعوة بأن تصبح عضوا في الحلف.

المصدر: "نوفوستي"