خروج قطار لشحن الحبوب الأوكرانية عن مساره في رومانيا

قال موقع"Strana.ua" الأوكراني، إن قطارا يجر خمس عشرة مقطورة لشحن الحبوب، خرج عن مساره في رومانيا وهو في طريقه إلى أوكرانيا بعد نقله لشحنة حبوب للتصدير.

ونقل الموقع عن ألكسندر كاميشين رئيس شركة "Ukrzaliznytsya" (السكك الحديدية الأوكرانية): "15 مقطورة أوكرانية لنقل الحبوب خرجت عن مسارها في رومانيا".

ووفقا له، كان القطار بأكمله يتكون من 32 ناقلة حبوب تابعة لشركة أوكرانية خاصة.

وأشار الموقع، إلى أن التحقيق لا يزال جاريا لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي