مجلس موسع في أفغانستان مع آلاف المشاركين لتشريع نظام "طالبان"

تجمع في العاصمة الأفغانية كابل آلاف من علماء الدين ووجهاء القبائل الذين قدموا من كل أنحاء أفغانستان من أجل تشريع نظام "طالبان" الأصولي.

لم تكشف السلطات سوى عن تفاصيل مقتضبة عن التجمع الذي دعت إليه "طالبان" والمخصص فقط للرجال.

ووصف الاجتماع بأنه "جيرغا" أي مجلس استشاري وتقليد قديم لوجهاء في أفغانستان يعمل على تسوية الخلافات عبر التوافق.

لم يسمح لوسائل الإعلام بحضور المجلس لكن بعض الخطابات بثتها الإذاعة الرسمية وغالبيتها تدعو إلى الوحدة خلف النظام الأصولي الإسلامي.

وقال حبيب الله حقاني الذي يرأس التجمع الذي نظم في حرم جامعة البوليتكنيك في كابل في خطابه الافتتاحي إن "الطاعة هي المبدأ الأهم في النظام"، مضيفا: "يجب أن نطيع قادتنا في كل القضايا، بصدق وإخلاص، يجب أن نطيع بالطريقة الصحيحة".

يتوقع أن ترسل المدن والمجموعات الدينية ومنظمات أخرى أيضا ممثلين ليرتفع عدد المشاركين في هذا المجلس الى أكثر من ثلاثة آلاف شخص أي أكبر تجمع لشخصيات نافذة منذ عودة "طالبان" إلى السلطة.

المصدر: "أ ف ب"