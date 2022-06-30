بلير يعود للواجهة السياسية من جديد رغم شعبيته المتدنية بسبب حرب العراق

عاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إلى الواجهة السياسية من جديد من خلال تنظيم تجمع يضم شخصيات سياسية وفكرية من مختلف التيارات اليمينية واليسارية البريطانية.

وأفاد مراسل "RT" بأن هذا التجمع يهدف إلى رسم سياسات جديدة لمواجهة تحديات المستقبل تكنولوجيا وصحيا داخل بريطانيا ومجالات التعاون الدولي مستقبلا.

ونفى بلير ما تردد عن أنه يعمل من أجل تأسيس حزب سياسي جديد بديلا لحزب العمال الذي كان يقوده.

تجدر الإشارة إلى أن شعبية بلير في الوسط البريطاني لا تزال في الحضيض بسبب الحرب ضد العراق، والتي أدت الى مصرع مئات من الجنود البريطانيين بعدما كشفت التحقيقات أن توني بلير كذب على الشعب في قضية أسلحة الدمار الشامل التي استخدمت ذريعة لغزو العراق.

المصدر: RT