الرئيس الصيني في هونغ كونغ للاحتفال بالذكرى الـ 25 لعودتها للوطن

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، إلى هونغ كونغ، لحضور احتفالات الذكرى الـ 25 لانضمامها إلى الصين.

ومن المقرر أن يحضر شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، اجتماعا للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لعودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، ومراسم تنصيب حكومة الولاية السادسة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في أول يوليو.

ووصل شي الذي يقوم بأول زيارة له خارج بر الصين الرئيسي منذ بدء انتشار جائحة كورونا، في قطار سريع، ومن المقرر أن يتفقد خلال الزيارة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

المصدر: شينخوا