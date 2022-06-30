إصابة قائد بالجيش الإسرائيلي خلال تأمين اقتحام قبر يوسف

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة قائد منطقة نابلس العقيد روعي تسافيغ بجروح طفيفة، خلال اقتحام الجيش لمدينة نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف في نابلس فجر اليوم الخميس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أخلى قبر يوسف من المستوطنين ونقل 3 إصابات لمستوطنين لتلقي العلاج.

ودارت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام المستوطنين أسفرت عن إصابة 17 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وفي السياق، أشاد وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بالعقيد تسافيغ، قائلا إنه "أصيب بعد أن فتح مسلحون فلسطينيون النار خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تحرس المصلين في قبر يوسف في ضواحي نابلس".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"