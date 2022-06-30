"لم يدرس الجغرافيا في المدرسة".. فولودين يرد بسخرية على تصريح ستولتنبرغ حول توسع الناتو

صرح رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين بأن انضمام دول جديدة إلى الناتو لن يؤدي إلى توسع الحلف باتجاه حدود روسيا بقدر ما سيأتي بـ "مزيد من روسيا" إلى حدود الناتو.

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وكتب فولودين عبر "تلغرام" اليوم الخميس: "يفيد (الأمين العام للناتو) ينس ستولتنبرغ بأن روسيا ستحصل على مزيد من الناتو على حدودها. فرحته سابقة لأوانها. لم يدرس الجغرافيا في المدرسة. إذا انضمت فنلندا والسويد إلى الناتو، فسيكون هناك مزيد من روسيا على حدوده".

وكان ستولتنبرغ أعلن أمس، بعد أن رفعت تركيا رفضها لترشح فنلندا والسويد إلى عضوية الناتو، أن انضمام الدولتين سيعزز من قوة الحلف، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيرى مزيدا من الناتو على حدوده" بعد أن طالبت موسكو الحلف بالابتعاد عنها.

المصدر: RT