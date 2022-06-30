نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة "ترعى ضبعا جديدا في أوروبا"

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، إن الولايات المتحدة تدفع البولنديين إلى المشاركة بشكل مباشر في الأحداث أوكرانيا، مضيفا أنها بذلك "ترعى ضبعا جديدا في أوروبا".

وأضاف فينيديكتوف في تصريح لوكالة "نوفوستي" اليوم الخميس، أن "الأمريكيين مستعدون للقتال ليس فقط بأيدي الأوكرانيين. فهم يصرون على دفع الشباب في دول الناتو، وخاصة البولنديين، للمشاركة بشكل مباشر في الأحداث في أوكرانيا".

وأوضح أن الأمريكيين ينظرون بإيجابية إلى "التخيلات والأوهام السخيفة في وارسو، وإلى خطاب السياسيين الجديد هناك".

وفي السياق نفسه قال إن الأمريكيين "يغضون الطرف عن التصريحات اللاإنسانية والعنصرية التي تطلقها النخبة البولندية، وتشجع بكل طريقة ممكنة على نمو المشاعر القومية والشوفينية هناك. إنهم في حقيقة الأمر يرعون ضبع أوروبا الجديد".

وأشار إلى أن صاحب هذه المقارنة هو رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وينستون تشرشل الذي وصف بولندا بذلك، في إشارة إلى سلوكها آنذاك.

المصدر: نوفوستي