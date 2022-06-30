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الجيش الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا في مداهمات ليلية للضفة الغربية

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الجيش الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا في مداهمات ليلية للضفة الغربية
AP
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته اعتقلت 12 فلسطينيا يشتبه في قيامهم بـ"أنشطة إرهابية" في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إن "قوات جيش الدفاع، الشاباك، وحرس الحدود اعتقلت 12 مطلوبا أمنيا في مناطق مختلفة من يهودا والسامرة يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية حيث عملت القوات في قرى قراوة بني حسان ودير أبو مشعل وأبو شخيدم وعرابة وعنبتا".

وأوضح أنه "في قرية نعلين تم اعتقال مطلوبين أمنيين. وفي قرية جماعين صادرت القوات أموالا مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية. وفي مخيم الأمعري اعتقلت القوات مطلوبا أمنيا، أما في بلدتي جبع والرام فاعتقلت مطلوبين أمنيين. وفي قريتي العبيدية وجبل الموالح ضبطت القوات عددا من الوسائل القتالية".

المصدر: RT

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