تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /30.06.2022/
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يواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا
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تداعيات وأصداء العملية العسكرية
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