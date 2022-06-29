احتجاجات مناهضة لحلف "الناتو" في مدريد تزامنا مع قمته هناك

خرج عشرات الأشخاص للاحتجاج في العاصمة الإسبانية مدريد ضد حلف شمال الأطلسي، حيث تُعقد قمة "الناتو" هذه الأيام.

ومن بين الشعارات الرئيسية "بعيدا عن الناتو بعيدا عن القواعد العسكرية"، "لن ندفع ثمن هذه الحرب". وسارت الفعالية بدون أي مشاكل.

ووافق قادة الناتو في قمة مدريد على مفهوم استراتيجي جديد للحلف حتى عام 2030. وكانت إحدى النقاط المركزية لهذا المفهوم هي الإشارة إلى روسيا على أنها "تهديد مباشر لأمن الحلف".

المصدر: نوفوستي